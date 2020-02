Cathy Sáenz apareció en “Mujeres al mando” presumiendo su rellano de “totó” ante la eventual llegada de Yahaira Plasencia al programa.

Tras saludar a los televidentes, la popular “mamacha” contó que se había puesto una prenda íntima para aumentar el tamaño de su "totó".

“Estoy preparado para el totó. Me he puesto me he preparado, me he puesto el relleno hoy día para que la Yahaira no me diga nada”, dijo mientras intentaba hacer el baile del “totó”.

Poco después de unió a Karen Schwarz, quien aclaró que ella no se había puesto relleno para recibir a Yahaira, a diferencia de Cathy Sáenz.

“Ella se ha puesto el relleno, lo ha confesado. Mira, se ha puesto relleno. Yo no tengo”, señaló la conductora.

