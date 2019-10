La conductora de “Válgame Dios”, Cathy Sáenz respondió sobre lo que le dice Rodrigo González “Peluchín”, al compararla en Instagram con una “mosca muerta”.

“Dicen que todo viene de quien habla. No importa lo que diga. Nosotras tenemos que unirnos y permitirle a un hombre que te insulte, entonces estamos mal”, dijo Cathy Sáenz para Diario OJO.

Agregó que Rodrigo González “Peluchín” solo está cultivando odio. “Lo que la gente está viendo es que se está cultivando odio. Yo lo único que hice es defenderme ante una agresión, soy una mujer y si la gente no se va a solidarizar conmigo por esa agresión verbal, bueno seguiré luchando. No iba a permitir que alguien manche mi honra”.

Sobre lo dicho por Magaly Medina al Mando, al decir que las conductoras de Mujeres al Mando no tienen neuronas, Cathy Sáenz dijo no sentirse identificada.

“Bueno el de Magaly yo no lo tomo mucho, creo que ella lo dijo me manera generalizada y siento que a mí no me cayó. Las chicas son tremendas conductoras y aprendo mucho de ellas. Estoy pagando mi derecho de piso como ellas. Decir que no tienen muchas neuronas, no me parece”, finalizó.