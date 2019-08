Cathy Sáenz y su emotivo mensaje a Dorita Orbegoso que casi la hace llorar│ VÍDEO

En la última edición de 'Las reinas del show', Cathy Sáenz y Dorita Orbegoso quedaron sentenciadas, y solo una de ellas pasará a la final con las otras participantes del reality de baile.

A pesar que son rivales en el programa de Gisela Valcárcel, la productora y la exmodelo son muy amigas desde hace varios años atrás tras haber trabajado en el recordado programa 'Combate'.

Es por este motivo que Cathy Sáenz le dejó un emotivo mensaje a Dorita que casi la hizo llorar.

"Lo único que me hace feliz, si me eliminan, es que vas a llegar a la final y te lo merecer. Yo te conozco hace tanto tiempo y sé lo que has luchado por esto. Lo mío no es el baile es otra cosa, si tu llegas a la final, yo voy a estar muy feliz, pero muy feliz", dijo mientras la miraba a los ojos y la abrazaba.