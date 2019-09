Tras haber causado un tremendo terremoto en Latina, luego de haber sido invitada en el programa “Mujeres al mando” y provocar con ello la renuncia de Rodrigo González y Gigi Mitre, ahora Cathy Sáenz, exproductora de “Esto es Guerra”, se divierte de lo lindo con sus amistades.

Uno de ellos es con el ex “chico reality” Gino Pesaressi. Como se recuerda, los rumores de que existe algo más que una amistad con el modelo vienen de tiempo atrás.

No descarta nada

A inicios de agosto, Cathy Saénz, no descartó iniciar un romance con el exchico reality, Gino Pessaresi, quien también está soltero.

La popular “Mamacha” dijo que entre ella y Gino Pessaresi les une una hermosa amistad de tiempo, por lo que no tendría problemas de ser su pareja sentimental si él lo desea.

"Si él me dijera a mí para salir o algo, por qué no intentarlo (...) Obviamente somos amigos, nos queremos, pero no hay feeling de amor, pero si hubiera, él es soltero, yo soltera”, dijo en ese entonces.