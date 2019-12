Cathy Sáenz entrevistó a Ana Siucho tras su boda con Edison “Orejas” Flores, que se realizó en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en Surco.

Tras ingresar abruptamente a la camioneta donde se encontraba la esposa del “Orejas”, Cathy Sáenz comentó que el bouquet estaba “hermoso”.

En ese momento, Ana Siucho le recordó lo que habían conversado sobre el bouquet en una entrevista que realizó días atrás.

Es así que Cathy Sáenz le preguntó si se podía llevar el ramo de la novia y Ana Siucho aceptó. “Momento importante, no lo va a lanzar, lo voy a tocar nada más para que me dé la suerte. Así sí me caso, me lo voy a llevar”, dijo la “mamacha”.

Cathy Sáenz insistió para llevarse el ramo: “¿Te lo dejo o me lo puedo llevar?”, le preguntó, y la novia aceptó.

Mamacha-bouquet-Ojo