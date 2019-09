La conductora y flamante jale de “Mujeres al mando”, Cathy Sáenz, no pasó por alto los rumores que afirman que sería expulsada de Latina para que Gigi Mitre y Rodrigo González regresen con el programa “Válgame Dios”.

Ante esta situación, Cathy Sáenz habló en el programa “Mujeres al Mando” y dijo que a ella nadie la mueve de ahí.

“Karen, yo estoy aquí, no me he movido, estoy aquí, me quedo, yo me quedo”, dijo Cathy Sáenz.

Karen Schwarz, también declarada enemiga de Rodrigo González, intervino y dijo que todos en el Latina son una familia.

“Somos una familia y así debemos trabajar, como una familia”, dijo Karen Schwarz durante el programa.

Pese a eso, Rodrigo González no ha desaprovechado el momento para burlarse del bajo rating que viene teniendo el programa “Mujeres al Mando” tras el ingreso de la exproductora, así como la baja sintonía que ha recibido “Válgame Dios” desde su salida.