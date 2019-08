Cathy Saénz no descarta salir con Gino Pessaresi: "Es hermoso, ¿Por qué no intentarlo?"

La productora de televisión, Cathy Saénz, no descartó iniciar un romance con el exchico reality, Gino Pessaresi, quien también está soltero.

La popular "Mamacha" dijo que entre ella y Gino Pessaresi les une una hermosa amistad de tiempo, por lo que no tendría problemas de ser su pareja sentimental si él lo desea.

Tras decir que no le molesta los rumores, Cathy Saénz cuestionó el por qué no intentarlo; sin embargo dijo que aún son amigos.

"Si él me dijera a mí para salir o algo, por qué no intentarlo (...) Obviamente somos amigos, nos queremos, pero no hay feeling de amor, pero si hubiera, él es soltero, yo soltera”, añadió.

La productora de televisión no se cansó en elogiar a Gino Pesaressi de quien dijo es un ser humano hermoso. “Es hermoso, un ser humano increíble, a parte talentoso, me quiere, me respeta".