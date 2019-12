Cathy Sáenz llega tarde a Mujeres al Mando y da inesperada noticia

La conductora de “Mujeres al Mando”, Cathy Sáenz, llegó tarde al programa y contó el motivo, dando una inesperada noticia sobre su estado de salud.

Cathy Sáenz reveló que el motivo de su demora fue porque estaba en la clínica, donde tuvo una cita médica y donde el doctor le dijo que estaba baja en hemoglobina.

“Estoy mal, he estado en la clínica. Yo quiero olluquito porque el doctor me ha dicho que tengo anemia. Mentira, no tengo anemia, pero sí se me ha bajado la hemoglobina a 9”, contó Cathy Sáenz, sorprendiendo a sus compañeras de trabajo.

Cathy Sáenz aprovechó el momento para decir que ahora comerá más sangrecita y olluquito, en relación a Christian Domínguez. “Adivinen qué he ha dicho que coma el docto, pues olluquito”.

