Cathy Sáenz lloró en “Mujeres al Mando” luego de recibir varias críticas tras tener el bouquet de Ana Siucho. Ella pidió dejar de ser maltratada de esa forma, pues fue la propia novia quien se lo regaló.

“Como ya había quedado en que me iba a dar el bouquet, yo pensé que iba a ser en la fiesta y no cuando estaba en el carro. Ella me llama. Ella tenía tres bouquets. Si bien el sábado viví un momento especial de mi vida, también se vio manchado. No puede ser que nosotras seamos maltratadas y no decir nada”.

Seguidamente, Cathy Sáenz responsabilizó aparentemente a Rodrigo González “Peluchín” por los ataques. “Somos maltratadas por una persona que sistemáticamente, diariamente nos humilla. Creo que es un momento para hacer un llamado para que se ocupen de este caso. No puede ser posible que sean maltratadas. Yo tengo miedo”.

“Ayer por la tarde no pude salir a cenar con ellos porque he recibido muchos insultos de personas que no me conocen y que son incitadas por el odio de otra persona”, añadió.

La parte más fuerte ocurrió cuando Cathy Sáenz dijo: “Antes era llamada la candy mamacha y ahora soy llamada la chusca Sáenz. No puedo aguantar más, nosotras somos mujeres que estamos siendo violentadas por un hombre. No podemos ser criticadas por nuestra forma de pensar. No voy a quedarme callada porque está siendo violento y llegaré hasta el final. Ya tengo un juicio que ya gané”.

Cathy Sáenz llora tras recibir insultos