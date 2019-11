La conductora de Mujeres al mando, Cathy Sáenz, no fue ajena a las acusaciones que se hacen en contra de Gisela Valcárcel quien ha sido sindicada de vetar a Tula Rodríguez de la Teletón.

Cathy Sáenz contó que los estudios de Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez están uno al lado del otro, es decir, ellas siempre se cruzan.

Por ello, la popular 'mamacha' defendió a Gisela luego de que se rumoreara que ella y su hija Ethel esquivaran miradas y hasta se voltearan para ignorar a Tula.

"Como todos saben, yo he trabajado en América Televisión. Todos se cruzan, yo nunca he visto, de ambas partes, nunca he visto que ambas se hayan mirado mal, tampoco las he visto saludándose y abrazándose", señaló.

Cathy Sáenz puso en tela de juicio que Mónica Cabrejos haya mostrado el chat entre el gerente de América y el productor de ProTV.

“Es un chat privado, hay que tener mucho cuidado, cada palabra se puede malinterpretar”, dijo.

