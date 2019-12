Cathy Sáenz respondió a Magaly Medina tras las constantes críticas que la conductora de “Magaly TV La firme” ha realizado en contra del programa “Mujeres al mando”.

Y es que semanas atrás, la 'urraca’ bautizó a las conductoras como las “Neuronas al mando”: "Eso de tener seis animadores, Dios mío, debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente. Por eso ponen seis a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una neuronota”.

Recientemente, tras el ampay de Pedro Loli, Magaly Medina volvió a recordar a las “Mujeres al mando”: “Acá yo no estoy de relacionista pública de ningún artista ni de ningún futbolista, yo no soy defensora de nadie. Eso se lo dejo a programas como “Mujeres al mando” que siempre están defendiendo lo indefendible".

La respuesta

En entrevista con el diario Trome, Cathy Sáenz aseguró respetar a Magaly Medina pero aclaró que son programas diferentes. Según la conductora, en “Mujeres al mando" no hay críticas porque no es un programa periodístico.

”Cada una (de las conductoras) tiene su posición y es personal. Magaly es una grande, es la mejor periodista de espectáculos que tiene el Perú y eso no se lo quita nadie. Nosotros no somos un programa periodístico, el de ella sí. Hay toda una chamba detrás. No tenemos por donde ‘acribillar’ a alguien, no damos opiniones sólidas. Si alguien tiene que hacer esas opiniones, es Magaly", dijo la ‘mamacha’.