Christian Domínguez renunció a la conducción del programa “Se pone bueno”, de Latina, luego del escándalo que se generó por su ampay con Pamela Franco y que habría ocasionado el fin de su relación con Isabel Acevedo.

Según Cathy Sáenz, amiga de Christian y también conductora de Latina, el cumbiambero habría dado un paso al costado con el fin de reconquistar a la bailarina.

“Yo creo que Christian quiere volver con la Chabelita, de repente ustedes a mí me dicen que estoy loca, pero creo que Christian Domínguez quiere volver con la Chabela porque a ver, yo he sido testigo de la relación que han tenido, más allá obviamente que si ella lo perdona o no ya es su rollo, pero sí creo que él se está alejando porque ya no podría seguir trabajando con Pamela”, dijo en “Mujeres al mando”.

Incluso dejó entrever que Isabel Acevedo estaría dispuesto a perdonar la supuesta infidelidad: “Conociéndola a Chabela porque no ha hablado tanto, la Chabela se ha cuidado de decir cosas de él. Está molesta pero en el amor uno nunca sabe”.

“Lo conozco desde hace 21 años, creo que Christian quiere volver, más allá que acepte o no”, agregó Cathy Sáenz.