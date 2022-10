Cathy Sáenz sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para revelar que sufrió un fuerte accidente en el rostro debido a que se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Y es que a través de su cuenta oficial de Instagram, la exproductora de “Esto es Guerra” compartió con sus seguidores cómo quedó su ceja tras caerse al suelo, este último fin de semana.

“Mis vecinos me vieron, de verdad qué vergüenza. Me encuentro con el señor de serenazgo que trabaja acá y yo le digo que me daba gusto verlo después de tiempo, pero él agarra y me dice: ‘no, ¿Cómo estás de la ceja? Que ayer he visto que te han llevado cargada’... Noooo, qué vergüenza”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Según lo que reveló la popular ‘Mamacha’, es que se viene recuperando del golpe, pero agradece que su accidente no haya pasado a mayores.

“Dios maravilloso, agradezco haber llegado a mi casa. Me acabo de dar cuenta que hasta hace unos minutos no sentía nada de dolor porque creo que estaba anestesiada, pero ahorita me está doliendo el ojo, la cabeza, el cuello, las muelas, así que voy a dormir. Amigos, estoy en mi casa, así que aquí voy a estar desconectada, un ratito”, finalizó diciendo en sus redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO