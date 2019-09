Audios: Marisol Mayta

La popular ‘mamacha’ Cathy Sáenz fue presentada hoy como la nueva integrante del programa Mujer al mando, y ahora estará junto a Jazmín Pinedo y Karen Schwarz.

Fue hoy mismo que Rodrigo González, ‘Peluchín’, se mandó con tremendo post donde las tilda de “moscas muertas”, esto en clara referencia no solo a Cathy Sáenz, sino también a Karen Schwarz, con quien tuvo varios dimes y diretes.

Cathy Sáenz habló en exclusiva con Diario Ojo y nos contó que sí leyó el extenso mensaje de Rodrigo González, pero que ella no se identificó para nada.

Rodrigo González desató su furia contra el ingreso de Cathy Sáenz a Latina (Foto: @rodgonzalezl/@cathytasaenz)

“Con respecto a lo de Rodrigo, me lo mandaron, me tomé la paciencia de leerlo, pero cero me siento identificada, yo no tengo ojitos de Shrek, lo único que calza conmigo es que me quiero comer la parte más grande del pastel”, dijo.

La 'mamacha' no dudó en tildar de resentido a Rodrigo González y aclaró que para ella le resulta indiferente el exconductor de Válgame Dios.

Rodrigo González confirmó su salida y la de Gigi Mitre, fue por el ingreso de Cathy Sáenz. (Foto: El Comercio)

“Toda la descripción no va conmigo en ninguna de las características, quien me conoce sabe que yo no soy así, el resentimiento habla por sí solo. Finalmnente, el que decidió irse fue él, no yo”, expresó.

“Es un trabajo, Latina , América, ATV son centros laborales y uno no está renunciando porque está una persona que no te caiga. Yo estoy feliz y si él ha renunciado es su tema, es una decisión que él ha tomado, yo no he influido en nada, así que no me toca, para mí es indiferente”, agregó.

Cathy Sáenz dijo estar "agradecida con las chicas" y con la productora Susana Umbert, a quien Peluchín acusó de traerla pese al juicio que la 'mamacha' no solo le entabló a Gigi Mitre y a él, sino también a Latina, el canal en el que trabaja ahora.

“He sentido todo el cariño de la gente de Latina, estoy super contenta, estoy aquí para aprender, para pasarla bien y dar comedia, que es lo que sé hacer”, finalizó.