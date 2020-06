Cathy Sáenz sorprendió a propios y extraños al dedicarle un video a Magaly Medina luego que la “urraca” deslizó que la productora había “salado” la relación de Edison Flores y Ana Siucho.

Por primera vez en meses, Cathy Sáenz permitió que los usuarios dejen sus comentarios en Instagram y las críticas no faltaron.

“Eres muy buena productora pero como conductora eres muy sobona”, escribió una usuaria.

Cathy Sáenz se excusó diciendo que ser “sobón” era “bonito”: “Es que es bonito hacer eso... soy feliz”.

En otro momento, Cathy Sáenz se unió a una de sus fans para burlarse de la “urraca": ”En serio eso es periodismo? Cómo que la contratarían? Como chamán o como abogado? Porque como periodista que diga tantas sandeces juntas", señaló su seguidora.

La productora no dudó en darle la razón. “Jajajajaja ay me sigo riendo, no puedo más jajaja”, escribió.

VIDEOS RECOMENDADOS

Paula Manzanal denuncia que su padre sufrió asalto

Paula Manzana narra asalto - OJO