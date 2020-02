Cathy Sáenz y Karen Schwarz se pronunciaron tras el polémico comentario que se realizó durante su programa, “Mujeres al mando”, sobre la actriz Anahí de Cárdenas, quien se encuentra luchando contra el cáncer de mama.

La primera en hablar fue Karen Schwarz, quien comentó que se mencionó a la actriz de “No me digas solterona” para demostrar que es una mujer luchadora: “Se habló puntualmente de su maquillaje y luego se habló un poquito de su ropa. Lo que queremos acá en “Mujeres al mando” es no porque alguien esté pasando por un momento grave como es el cáncer, no la consideremos. Al contrario, lo que estamos haciendo es mostrar que ella sigue adelante, que ella no se tumba en su casa, que es una luchadora que está parada en una alfombra roja porque ella así lo muestra en sus redes sociales”, explicó.

Asimismo, la conductora dejó entrever que las críticas sobre este tema son para desprestigiar a su programa. “Me da muchísima pena y lo digo desde el fondo de mi corazón, que agarren cualquier cosita mínima de este programa para querer hacernos leña”, manifestó.

No obstante, Karen Schwarz si pidió disculpas a la actriz si se sintió “afectada”: “Estas palabras es puntualmente para Anahí de Cárdenas para pedirle disculpas si algo le afectó por parte de nosotras o por haber sido nombrada”.

Por su parte, Cathy Sáenz aseguró que ha vivido de cerca esta enfermedad: “Mi mamá también sufrió de cáncer a la mama (...) el tema de Anahí a mi me toca directamente porque yo no sería capaz de hablar mal o ofender a una persona que además de ser mujer ha pasado y está pasando por lo mismo que mi hermana, yo, mi mamá y mi familia pasó hace unos años”.

En ese sentido, Cathy Sáenz pidió a la actriz que no se deje llevar por los comentarios de la gente. “Anahí te quiero, desde acá, dar un fuerte abrazo. Espero que esto no lo tomes como la gente quiere hacer que tú lo tomes, creo que nos conoces, no somos amigas pero compartimos el mismo círculo de amistad”.

Mujeres al mando se pronuncias por comentarios sobre Anahí de Cárdenas - diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Christian y Pamela planean tener una familia - Ojo

TE PUEDE INTERESAR