Cecilia Tait revela cómo le dijeron que encendería la antorcha en los Panamericanos

Cecilia Tait fue la encargada de no solo llevar la antorcha, sino también encendió el pebetero de los Juegos Panamericanos 2019. La exvoleibolista escaló seis metros de la representación del nevado Rajuntay hasta la cima, incluso tuvo que vencer uno de sus temores, la altura.

La zurda de oro, quien fue poseedora de la medalla Pierre de Coubertin en el 2003, otorgado a aquellos deportistas que han mostrado el espíritu olímpico, fue la deportista escogida por el presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Carlos Neuhaus.

Sin embargo, Cecilia Tait contó cómo fueron los momentos de angustia que vivió antes de recibir la noticia. "Esto surge hace varias semanas atrás, mi sueño era llevar la antorcha aunque sea medio metro, pero nada, nadie me llamaba", comentaba para 'Mujeres al mando'.

"Hasta que un día me llaman: 'Cecilia, vas a tener una reunión con el presidente Carlos Neuhaus. Yo llegué temprano y me dice: 'Cecilia, quiero decirte que no vas a llevar la antorcha'. '¿Saben lo que significa que me digan que no vas a llevar la antorcha?'", agregó.

"'¿Estás sorprendida?' Me preguntó. 'Si, pues, quiero decirte que no la vas a llevar. La vas a encender'. Ya no pude ni hablar, empecé a llorar", reveló, indicando que solo empezó a llorar y llorar porque este fue un sueño desde hace muchos años atrás.

Por último, Cecilia Tait sostuvo que no podía decir nada: "Me dijeron que no podía decir nada a nadie porque si hay un run run te bajamos del Rajuntay", dijo entre risas.