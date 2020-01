César Ritter: No dudaría en volver a 'Al Fondo Hay Sitio' [VIDEO]

César Ritter manifestó que no dudaría en volver a trabajar en 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS), si es que lo vuelven a llamar, así fuera solo por unos capítulos.

"Estoy agradecido con AFHS, fueron dos años maravillosos. Me hubiera gustado quedarme. Pero así lo marcó el guión. ¿Si volvería? Eso depende de las fechas, de muchas cosas. Así fuera para dos capítulos yo encantado de trabajar con mis amigos. Fue un placer estar con ellos. Ellos me conocen y yo sé que, si me necesitan, me van a llamar. Estaré contento de volver a trabajar con ellos", expresó César Ritter.





De otro lado, Ritter interpreta a ‘Mateo’ en la obra de teatro Reglas para Vivir, que dirige Josué Méndez, la cual se estrenará este jueves 14 de enero en el teatro La Plaza de Larcomar. En este montaje comparte créditos con Leonardo Torres, Katherine Donofrio y Vanessa Saba.

Finalmente, César Ritter contó que estará trabajando en tres películas, una de Álvaro Velarde, otra de Daniel Brisinski y una más con Frank Pérez Garland. Además, seguirá con el teatro.





