La noche del sábado 11 de diciembre, el cantante César Vega admitió públicamente que sigue enamorado de Suu Rabanal, integrante de Son Tentación.

En medio de su sentencia contra Estrella Torres, César Vega confesó que está enamorado de Suu Rabanal y se conmovió al ver fotos de su familia.

“Ver las fotos de mi hija, ver las fotos de hace un par de años me pone un poco sensible, yo no suelo hacer este tipo de cosas”, dijo el salsero.

“A mí me encanta porque siempre he querido ser lo más prudente con tu vida privada, pero creo que también es lindo poder estar al frente de un hombre que diga ese es mi hogar, esa es mi casa”, comentó Gisela Valcárcel.

Según César Vega, quiere recuperar a su familia: “Al ver esas fotos tan bonitas, uno quiere enmendar los errores que se puede tener”.

El cantante reveló que se llevan “súper bien”: “Me haría un favor (si le pregunta a Suu si está enamorada de él”.

Fuente: América Televisión

