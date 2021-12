El salsero César Vega respondió a la madre de su hija, Suu Rabanal, quien le recordó que los que quieren a su familia “van a luchar siempre”. Como se sabe, ellos están separados, pero no descartan retomar su relación.

“No se cierra la posibilidad de nada, tenemos una linda hija (...) uno lucha por tener una familia. Creo que los que quieren una familia, van a luchar siempre”, dijo en ‘El Artista del Año’, donde fue refuerzo de Yahaira Plasencia con ‘Son Tentación’.

Al respecto, el popular ‘Sonerito’ confesó que ambos acordaron conversar después del programa.

“Una de las cosas más dolorosas que una persona puede perder es una familia. Yo no estoy de acuerdo de que uno se debe sentir presionado para regresar con alguien. Si ella ha respondido que no descarta la idea de regresar conmigo y yo he dicho todo lo que dije, es porque todavía hay amor”; comentó.

“De hecho vamos a conversar después del programa, lo dejo todo en manos de Dios y del tiempo que es el mejor consejero (...) Ambos somos bastante tímidos, yo sé lo que hay en su corazón y lo que siente”; agregó.

