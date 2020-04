El cantante de música folclórica, Eusebio “Chato Grados”, regresó a su casa tras ser dado de alta del hospital Almenara de Lima.

El “Chato Grados” estuvo por varios días internado en dicho nosocomio, aquejado de una peritonitis, sin embargo, regresó a su hogar como él mismo lo informó: “Devuelta a casa, gracias a Dios”.

“Me sacaban líquido de un kilo y medio cada cuatro horas al día, mis riñones están cronicamente maltratados y me hicieron una diálisis peritoneal y los galenos me comunicaron que debían hacer una operación para sacar la bolsa que tenía dentro del estómago”, explicó el cantante en su cuenta de Facebook.

Tras lograr su recuperación, el “Chato Grados”, agradece a los médicos porque su operación fue un éxito y destaca la brillante atención de todo el personal y recordó a los peruanos la importancia de estar en casa.

“Mi agradecimiento a mis compañeros artistas, a mi esposa Juanita, al gran “Canario” Juan Malásquez y por favor quedémonos en casa”, nos dice.

