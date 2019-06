Chayanne comparte su rutina para mantener un abdomen "perfecto" | VIDEO

A sus 51 años de edad, el cantante Chayanne se mantiene en forma y sus fotos en su cuenta de Instagram lo demuestran.

Pero esto se debe a su rutina de ejercicios el cual permite de los años, al parecer, no pasen por él o por no menos no parezca.

En su cuenta de Instagram, el cantante Chayanne compartió parte del trabajo físico que realiza todos los días para lograr ese abdomen marcado.

Lo mejor de su rutina de ejercicios es que no es nada complejo y cualquier persona podría ejecutarlo si desea mantenerse en forma.