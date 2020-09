Cher impactó en el escenario de los Billbard con "Believe", un himno de los 90s (VIDEO)

Con un vestido que poco dejó a la imaginación, Cher se presentó en la gala anual de la premiación a lo mejor de la música en Las Vegas, Estados Unidos, no solo para presentar su show sino también para ser homenajeada por su fructífera carrera musical.

Durante su aparición en los Billboard Music Awards 2017 la noche del domingo, Cher cantó su mayor éxito, "Believe" y también 'If I Could Turn Back Time'.

En la gala estuvo presente su hijo, Chaz Bono, quien observó al detalle cada movimiento de la presentación donde Cher siguió perfectamente el compás de sus bailarines.

Con más de 20 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y la posición número uno desde 1960 hasta el 2010, Cher ciertamente se ha ganado tal honor de recibir el premio Icon como reconocimiento a su trayectoria e influencia en la música.

El año pasado, la intérprete Céline Dion, quien estuvo presente en esta nueva edición de los Billboard, ganó el mismo galardón que Cher acaba de recibir.

Céline Dion interpretó tema de "Titanic" en los Billboard Music Awards 2017 (VIDEO)

