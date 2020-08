Florinda Meza se mando feo en contra de la cadena mexicana Televisa, que por años emitía “El Chavo del Ocho” y “Chespirito”. A través de una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ señaló que no valoraron el trabajo de su esposo, Roberto Gómez Bolaños y le pagaban una miseria por la exclusividad del personaje.

Tras ser levantado del aire “El Chavo del Ocho” en todo el mundo, por una falta de acuerdo entre Televisa y los herederos de “Chespirito”, Meza dijo: “El hecho de que le pagaban una miseria de exclusividad comparado con lo que les pagaban a otros actores, si tomas en cuenta lo que les pagan, si tomas como tasa eso. Entonces, estaban subestimando a Roberto, que les había dado todo”.

¿QUE ES LA EXCLUSIVIDAD?

Es la cantidad monetaria que Televisa otorgaba a sus grandes figuras mensualmente para evitar que trabajaran en otras empresas. Pero desde hace años ese sistema se ha ido eliminando. En la actualidad, son pocos los que siguen obteniendo ese pago.

Según Meza, la recordada “Doña Florinda”, Bolaños era más que los programas con los que se consagró en la televisión y con los que dio millones de ganancias a Televisa. “No es que no ame los programas, es que han borrado todo”, sostuvo no sin antes quejarse de la cadena mexicana, pues nunca documentó el éxito que “Chespirito” y el elenco de “El Chavo” tenían en otros lugares fuera de México.

Recordó por ejemplo cómo llenaron dos veces el Estadio Nacional de Chile y Televisa no envió cámaras porque “decían ‘es que Chespirito se vende solo’”. Pero para Florinda Meza, haber cubierto eventos como este le habrían servido para dar mayor renombre a la empresa. “Me parece injusto, un Gómez Bolaños nace cada 100 años. Sigue siendo la adoración en todas partes a pesar de que Televisa no se ha tomado la molestia de limpiar, remasterizar (los programas)”, aseguró.