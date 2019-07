Chica Badabun confirmaría infidelidad de Luisito Comunica con nuevo vídeo

Un vídeo del canal de YouTube 'Exponiendo infieles', que tenía como protagonista al youtuber Ryan Show, se salió de las manos al exponer una supuesta infidelidad pero no de Bryan, sino de Luisito Comunica, uno de los mexicanos más queridos en Latinoamérica.

"La que me cogí ayer, pinch* morra, estaba hasta el cu**", es el mensaje que escribió el popular influencer en un grupo de WhatsApp de Ryan Show, comentario que leyó Lizbeth Rodríguez en el vídeo que fue publicado en YouTube, pero que a las horas fue borrado de todas las plataformas digitales.

Al ver los cientos de mensajes criticando a Luisito Comunica por haber sido infiel a su novia; 'la chica badabun' se pronunció en su canal de YouTube, donde contó qué fue lo que pasó con el vídeo. Además de dejar entrever que, por lo que encontró, Luisito sí le fue infiel a pareja, la 'Chule'.

“Estuve pasando por un proceso laboral muy interesante por lo que tuvo muchísimos viajes, estuve saturada, no tuve oportunidad de revisar el material que se editó antes de que se saliera el vídeo. Siempre reviso el material antes de que se suba a las redes”, fue lo primero que dijo.

"En este episodio, las cosas se me salieron de las manos. El celular de Ryan estaba lleno de conversaciones muy privadas que implicaban a ciertos youtubers famosos. Normalmente no hay muchas repercusiones porque encuentro infidelidades de personas que no son famosas y no enfrentan miles de comentarios negativos en sus redes ni afectaciones laborales. Sin embargo, en esta ocasión, los participantes implícitos son personas muy queridas por todos nosotros", expresó.

Por último, Lizbeth pidió disculpas públicas al influencer mexicano por haber expuesto la conversación en el vídeo que el protagonista era el youtuber Ryan.

“Quiero ofrecer una disculpa pública a Luisito Comunica y a todos los afectados por exponer parte de su vida privada. Luis, no tengo el honor de conocerte, pero de todo corazón, lo siento”, sentenció.