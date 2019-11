Lizbeth Rodríguez, más conocida como la ‘Chica Badabún’, pisó tierras peruanas para presentarse en un festival junto a conocidos youtubers. La principal protagonista del programa “Exponiendo Infieles” llegó a Perú esta madrugada; sin embargó vivió un momento incómodo en el aeropuerto Jorge Chávez del Callao.

¿Qué pasó? Resulta que cuando bajó del avión y fue a recoger una de sus maletas, la encontró rota: una de las rueditas de su equipaje salió desprendida, perjudicando momentáneamente su estadía.

“Amigos, recogí mi maleta y ve, me rompieron una llanta. Eso no es todo, intentaron pegarle con masking tape, hazme el favor. ¿Qué se hace en estos casos? Así me recibió Perú, Perú tiene algo conmigo, comprobado”, se le escucha decir a la chica ‘Badabún’.

Rodríguez se presentará este 9 de noviembre en el Entel Media Fest, que se desarrollará en el Centro de Exposiciones y Eventos El Vivero del Jockey Club.

Estarán presentes los artistas digitales internacionales más importantes de diferentes países de habla hispana que reúnen los niveles más altos de audiencia. El line up internacional está encabezado por Badabun: Lizbeth Rodríguez, Malcriado y Kim Shantal, el elenco original de la serie juvenil de Netflix Go!, Vive a tu manera, Fedecole, El Demente, PedritoVM, Jorge Blanco, Lío Ferro, Skabeche, Dani Hoyos, Daniela y María Legarda, Botonet, Libardo Isaza, JeanCarlo, Carlos Ferreira, Nicole Amado, Kevlex, Alejo Igoa, Tonny Boom, Craftingeek, Mis Pastelitos, Alex Casas, Sofi Maure, Ori de Mierda, Javier Eloy, Sebastián Athie, entre otros. Además, los gamers Antrax, Raptor Gamer, Alcadeno y Dafonseka. También estarán los artistas nacionales favoritos como Trilce Arana, Mariella Gutiérrez, Kristall, Drawblogs, Luis Arredondo, Anna Carina, Luciano Vargas y Bukano.