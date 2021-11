Chiquis Rivera es toda una celebridad que siempre ha llamado la atención del público y de los medios de comunicación. Su vida privada, en varias ocasiones, ha estado expuesta a sus fans, que siempre están pendientes de cada uno de sus movimientos. Esta vez, la cantante reveló que tuvo una novia y contó cómo fue la reacción de su mamá Jenni Rivera al enterarse.

MÁS INFORMACIÓN: La versión de Lorenzo Méndez tras ser acusado de golpear a Chiquis Rivera

A principios de noviembre, Chiquis lanzó su podcast en inglés llamado “Chiquis and Chill”; en el cual habla sobre diversos temas, desde coyuntura hasta anécdotas de su vida privada. Fue así como la primogénita de Jenni Rivera reveló que mantuvo una relación sentimental con otra mujer y lo complicado que es “salir del clóset” dentro de la comunidad latina.

Lo más resaltante de su confesión fue cuando Chiquis recordó cuál fue la reacción de su famosa madre al enterarse que tenía una relación sentimental con una mujer. ¿Qué dijo la hija de Jenni Rivera? Aquí todos los detalles.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Chiquis Rivera no quiere usar su apellido

​Chiquis Rivera es hija de la cantante Jenni Rivera (Foto: Chiquis Rivera/ Instagram)

¿CUÁL FUE LA REACCIÓN DE JENNI RIVERA CUANDO SE ENTERÓ QUE SU HIJA TENÍA UNA NOVIA?

En su podcast, Chiquis recordó la vez que mantuvo una relación sentimental con una mujer y contó que su madre Jenni Rivera no lo tomó nada bien. La cantante reveló que su mamá no era una persona de mente abierta, al contrario, fue una mujer muy “tradicional”.

Es por ello que cuando Jenni Rivera se enteró que su hija mantenía un romance con otra mujer, la rechazó y tuvo una mala reacción.

“Mi mamá era una mujer muy abierta y dura en algunos aspectos de su vida”, reveló Chiquis en dicha emisión. “Tuve una novia a los 23, hablo acerca de esto en mi libro, [mi mamá] se dio cuenta porque mi hermana le dijo”, agregó.

Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante, contó que trató de explicarle a su mamá su orientación sexual, pero no pudo doblegarla. “Es difícil, porque yo nunca había dicho esto abiertamente. Nunca quise hacer ver mal a mi mamá. Todos tenemos que respetar los pensamientos y sentimientos de otros y [entender] la forma en que ella fue criada”, confesó.

Tras su confesión, Chiquis recordó que su mamá la amenazó con echarla de su casa a los 23 años. “Si quieres ser gay. Si quieres estar con esta chica, entonces tienes que irte de la casa y perderás todos los beneficios que tienes como mi hija”, fue el ultimátum de Jenni, según narró la influencer.

Además, Chiquis recordó que le explicó a su mamá lo que sentía por su novia ya que con ella nunca había sentido presión alguna por tener relaciones sexuales, algo que agradecía sobre todo después de haber sido víctima de abuso sexual.

“Nunca olvidaré … ‘Pero yo amo a esta chica, sabes’. Y lo extraño es que ni siquiera tenía algo sexual con esta chica. Todo era mental y yo me sentía diferente y no sentía la presión - porque yo fui abusada sexualmente - de tener relaciones sexuales. No había sexo. Solo nos besábamos y nos agarrábamos de la mano y yo sentía que, ‘Oh, alguien me quiere sin querer tocarme, sabes, de manera sexual’”, afirmó.

Chiquis reveló que ha sentido atracción hacia las mujeres, pero también siente mucha admiración hacia ellas como personas y hacia su cuerpo.

“Siempre digo esto, creo que soy como 20% lesbiana. Me tomo un poco de vodka y me pongo como que solo quiero besar a chicas”, explicó la artista.