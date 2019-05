​'Chiquito' Flores sobre denuncia de su expareja: "No fue una agresión tosca" (VIDEO)

El exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores se ha pronunciado tras la grave denuncia por agresión física que hizo su exconviviente identificada como Nataly Jara. Por ello, este fue sentenciado a 94 jornadas de prestación de servicios a la comunidad, así como a pagar una indemnización de S/. 5 mil soles.

Es así que Juan 'Chiquito' Flores se pronunció sobre el hecho y lo minimizó: "Eso no fue una agresión tosca, digamos, no fue de mayor grado, no es una agresión como para que también me pongan el dedo acusador", sostuvo en comunicación con Magaly TV, la firme.

Pero, después de ello 'Chiquito' Flores sostuvo que las lesiones de su expareja fueron causadas en un momento íntimo: "Uno cuando hace un chupete en el cuerpo creo que no es una agresión, es algo que ella lo permite, es algo de pareja", expresó y junto a ello explicó que aceptó los cargos durante la sentencia por esta razón: "Claro porque estaba atrapado, no podía tener otra opción. Si me voy a juicio creo que ahí sí hubiera tenido más problemas, tendría que tener testigos".

Sobre la ministra de la Mujer Gloria Montenegro quien ha pedido que se sancione con cárcel a 'Chiquito' Flores, este sostuvo: "Si habla la ministra hay que tenerle un poquito de no peligro, tampoco miedo, pero sí respeto porque no tengo nada contra nadie".

