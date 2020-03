¡No se quedó callado! El conductor de “Estás en Todas”, ‘Choca’ Mandros, no desaprovechó la oportunidad y le recordó a su compañera Sheyla Rojas, los arreglitos estéticos que se ha hecho en todo el cuerpo.

Y es que recordemos que la popular ‘Shey Shey’ se ha realizado distintas intervenciones quirúrgicas en rostro, senos y ‘totó’. Incluso ella misma lo ha confirmado frente a cámaras, indicando que está a favor de las operaciones.

En pleno programa en vivo, ‘Choca’ invitó a Sheyla a sentarse en los muebles del set para continuar comentando, sin embargo, la rubia se negó debido a que estaba el asiento caliente, asegurando que “esto podría hacer que su ‘derrier’ se derritiera”.

“Siéntate hijita porque ya estamos sudando”, le dijo Mandros a lo que la ex de Pedro Moral respondió: “No, me quema , me quema, y se derrite, se derrite (señalándose el trasero)”

Este comentario desató las risas del presentador. “Ya vieron, el plástico es malo para el ecosistema”, manifestó en medio de las risas, incluso hasta los camarógrafos se animaron a bromear con ese tema.

Sheyla Rojas es troleada por Choca - Ojo

