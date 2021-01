Jaime Mandros “Choca” reveló que le jugó una broma a Sheyla Rojas y la dejó plantada en un restaurante. Según contó en su secuencia de “América Espectáculos”, gabía decidido cenar con la modelo y un productor de América Televisión.

“Habíamos quedado en que íbamos a ir a cenar con el productor (del programa), y la plantamos. Yo lo hice a propósito porque no se acordó de mi cumpleaños”, comentó entre bromas.

Previamente, sostuvo que no entiende por qué Sheyla Rojas hace noticia por unas “manchas rojas” que le salen en el cuerpo. Como se sabe, Rojas desmintió que las manchas en su cuerpo se deban a un nuevo galán:

“Esto estaba rojo, me picaba y como pueden ver, en realidad también me salió en la parte de acá (parte baja del abdomen), más abajo. Esto es una quemadura, estaba rojísimo, ahora está así, un poco más oscuro y ya no me pica”.

