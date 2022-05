El atuendo de la conductora de “+Espectáculos”, Valeria Piazza, no pasó desapercibido este martes, pues ‘Choca’ Mandros la llamó “maestra Ximena”, en alusión al personaje de la serie infantil “Carrusel”.

Tras ver una nota sobre Anthony Aranda, donde criticó el desempeño de Gino Assereto en ‘Esto es guerra’ y asegurar que “en una semana lo iba a mandar al psicólogo”, la modelo dijo que no había cupo para dos.

“Ayayayay, qué fuerte. Ahora quién va a quedar. No hay cupo para los dos, uno se va”, dijo Piazza.

Sin embargo, ‘Choca’ Mandros cambió de tema y le bromeó sobre el outfit que decidió llevar hoy. “Tú eres la maestra Ximena, por más que hayas venido como Sarita Colonia”, dijo entre risas.

A lo que Valeria le respondió: “Si no sabes de moda Choquita, mejor no hables. Cómo me van a decir maestra Ximena”.

Pero la broma no quedó ahí, pues ‘Choca’ también se comparó con un conocido personaje. “Yo he venido de doña Pepa y quién me dice algo acá. Antes que me la ganes”, señaló.

Entre risas, la conductora comentó que ya habían mencionado ese apodo mucho antes. “Ya lo habían dicho por allá”.

¿Cómo fue vestida hoy Valeria Piazza?

La modelo optó este martes por lucir un conjunto de falda y chaqueta en colores lila pastel. Ella traía el pelo lacio suelto con una vicha clara con perlitas decorada. Además, tenía una blusa corta en color blanco para combinar a juego.

Incluso, Piazza compartió una storie en su cuenta de Instagram, donde ‘Choca’ -entre risas- dijo que había venido como una “santa”.

Valeria Piazza sobre su outfit de hoy

