"Choca" Mandros hace revelación sobre Susan Ochoa: "salió tranquila y feliz del programa"│VIDEO

Jaime "Choca" Mandros se pronunció luego de la renuncia de Susan Ochoa a "El Artista del Año" e hizo una revelación sobre la cantante.

"Choca" Mandros recordó que estuvo compitiendo con Susan Ochoa, pero que ella era consciente que había firmado un contrato con el programa de Gisela Valcárcel.

"Vamos a ser abogado del diablo, yo voy a opinar lo que a mí me parece. Yo estuve en competencia con Susan y primero, admiro el talento, admiro los logros y todo lo que ha hecho Susan [...] Ese día nosotros estábamos compitiendo en un programa de televisión, yo soy jefe de producción en el canal. Yo acepté las reglas del juego que están escritas en un contrato [...] esto no es una carrera de cantantes", manifestó.

En otro momento aseguró que, tras las duras palabras de Gisela Valcárcel durante el programa, Susan Ochoa se habría mostrado feliz con todos.

"A mí lo que me da cierto temor es que ella esté guiándose por lo que dicen las redes y un entorno. Porque hasta lo que yo tengo entendido, ese momento en que nosotros estábamos los dos abrazados, esperando el resultado en el corte comercial y ella estaba nerviosa porque sabíamos que podía ser para cualquiera. Y cuando me ganó, ella estaba contenta y salió tranquila y feliz del programa. De ahí yo entro en dudas, qué pasó, si supuestamente esta situación había pasado antes", explicó en "América Espectáculos".

Por su parte, Rebeca Escribens aseguró que Gisela Valcárcel no quiso humillar a Susan Ochoa: "Yo creo que la percepción no siempre es la realidad, hubo un juego de palabras y lo que yo pueda sentir no es la verdad. Lo que creo que Gisela quiso decirle es que todos los artistas al pisar ese gran escenario son competidores y por tanto tienen el mismo beneficio que todos y por igual. Nadie discute el talento genial, extraordinario de Susan Ochoa".