Choca Mandros se comparó en canto con Susan Ochoa y asegura que no renunció tras criticas del jurado

Choca Mandros, quien fue eliminado tras enfrentarse a Susan Ochoa en la última gala de 'El artista del año', aprovechó su programa para pronunciarse sobre la polémica que se armó durante la semana.

El conductor de TV sostuvo que para él la renuncia no fue una decisión correcta; sin embargo, su compañera Sheyla Rojas indicó que ella sí entiende a la cantante.

"Yo creo que Susan tomó una decisión, pero no sé si sea lo correcta", comentó. Ante esto, la popular 'Shey Shey' dijo: "Bueno Choca, de repente para ti no es la correcta, para ella si. Este medio es bien difícil, a veces uno está expuesto a ciertas cosas que no es fácil de entender. Creo que Susan es una persona muy profesional, sabemos el talento que tiene, pero es difícil enfrentarse a una cantante como Daniela, no es fácil, no todos los pueden llevar como tú o como yo, no es fácil, la entiendo".

Según lo que resaltó Choca es que Susan Ochoa se estaría dejando llevar por los comentarios de las redes sociales. Incluso, el presentador se comparó con la cantante asegurando que él no renunció por las críticas del jurado sobre su voz.

"Ella tiene que evaluarlo, el tema de las redes (...) Yo he estado ahí, en la competencia, a mí no me dieron buenos comentarios por el canto y por eso no iba a renunciar. Mi recomendación a Susan, que se deje llevar por lo que ella es, no por todo lo que digan los demás porque o sino hijita varios estaríamos fuera de la televisión por todo lo que dicen las redes", sentenció.