Jaime “Choca” Mandros se pronunció tras el supuesto fin de la relación entre Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli. El conductor de ‘Estás en todas’ no dudó en aconsejar a su amiga.

En entrevista con El Popular, “Choca” Mandros indicó que es “innecesario” borrar las imágenes en las que aparecían juntos ya que están por todo el internet.

“Tú sabes cómo son esas peleitas que te borran. Me parece que, no sé, no es necesario estar borrando tu pasado porque ya todo el mundo le puso screenshot, todo el mundo lo tiene archivado”, señaló el conductor.

No obstante, “Choca” Mandros reveló que Sheyla Rojas no tenía una relación oficial con el libanés: “Sheyla nunca me dijo que habría algo serio o formal (con Fidelio Cavalli). Por ahí que seguían saliendo, y si se borraron, voy a stalkear”.

"Lo que me dijo fue que quiere disfrutar su soltería; estaba de compromiso en compromiso y no le ha ido muy bien. Es momento de que si ella quiere estar soltera, lo haga, pero que se cuide”, agregó.

En ese sentido, “Choca” Mandros lamentó que muchos chicos reality expongan cada detalle de su vida en las redes sociales: “En general, muchos de los chicos se exponen yo creo que innecesariamente en muchas cosas. Pero esa es decisión de cada uno. Tú sabes lo que cuelgas y tienes que hacerte responsable de lo que uno hace".

En otro momento, “Choca” Mandros expresó su deseo de que Sheyla Rojas haya aprendido de su romance con Fidelio Cavalli: "¿A quién no le gustaría que por tu cumpleaños te inviten a Las Vegas en esa discoteca? (...) A la próxima que nos lleven a todos. Tuvo como cuatro tortas, creo, y la Gucci. Ojalá haya aprendido la lección”.