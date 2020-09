Roberto “Chorri” Palacios señaló que su relación con su esposa se ha mantenido firme y duradera debido a la buena comunicación que tiene con ella y además porque en estos 17 años de casados su secreto es hacerle creer a su pareja que ella tiene la última palabra.

¿Cómo va el matrimonio?

Tengo 17 años de casado y el secreto es decirle siempre a mi mujer que ella tiene la última palabra (risas). Fuera de bromas, creo que el secreto es no caer en la costumbre y perder los detalles, tenemos que hacerle saber a la persona que queremos lo importante que es para nosotros, no descuidarla.

Cambiando de tema, ¿la pandemia cambió algo en ti?

No tanto porque desde antes de la pandemia yo sabía lo importante que es la familia, y nunca me he descuidado de la familia, siempre le he dado tiempo a mis hijos, a mis padres. Lo que sí, quizá, me enseñó a valorar más la vida.

¿En qué proyectos estás ahora?

Estoy esperando que pase la pandemia para, con mi academia, iniciar mi entrenamiento de alto rendimiento. También, dentro de poco, voy a sacar mi licencia Pro para ser técnico y, en el futuro, ser el entrenador de algún equipo. También, para más adelante, estoy viendo los últimos detalles para lanzar mi marca de ropa sport, “Roberto Palacios”. La frase “Te amo Perú” es parte del diseño.

¿Qué consejo le das a los profesionales del deporte?

Los logros no caen del cielo, se ganan, Dios ve tu esfuerzo y te manda el premio. Los logros no llegan por tu cara bonita, los chicos tienen que entender que hay que esforzarse al máximo. A través del esfuerzo, de ser un gran profesional, el día que te retires podrás irte con el gran cariño de la gente, y eso no tiene precio.

LO QUE DEBE SABER

“Chorri” Palacios estará este domingo a las 7 de la noche por América Televisión como invitado del programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.