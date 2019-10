La expareja de Chris Soifer, Jeicy ha asegurado que tiene pruebas de la supuesta infidelidad de su ex con el futbolista Christian Cueva cuando su esposa Pamela López se encontraba esperando a su último hijo.

Ante esto, Chris Soifer intentó guardar silencio hasta el día de hoy, la hermana de Michelle indicó que apoyará la decisión que tome el seleccionado sobre una futura demanda contra el dominicano.

“Si Jeyci tiene que asumir alguna responsabilidad, que las asuma. No es que hablas y después te lavas las manos como Pilatos. Así que cualquier cosa que él tenga que aclarar, me imagino que será por la vía legal, y me parece perfecto”, dijo para diario Trome.

Además, la exchica reality resaltó que no fue por ella que el deportista volvió a ser portada de distintos diarios, a pesar que una de las preguntas de ‘El valor de la verdad’, fue mencionado, pero fue salvada por el botón rojo.

“La verdad que es un tema que se escapa de mis manos, no fui yo quien lo tocó, lo ocasionó Jeyci. Si Christian está pidiendo pruebas, ya es un tema que ellos tienen que arreglar. Yo no quiero ni mencionar a Christian por respeto a su familia, por su tranquilidad, y espero que toda esta situación se calme tanto para él como para mí”, finalizó.