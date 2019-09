Chris Soifer reveló que Kevin Blow, la expareja de su hermana Michelle, la atropelló “a propósito”.

Durante su presentación en “El valor de la verdad”, Chris Soifer contó que Kevin Blow había observado que estaba en la pista y aún así pasó el carro encima de su pie.

“Michi ya estaba en carro, yo bajo a acomodar las cosas del carro y Kevin viene detrás mío, por lo tanto él sabía que yo estaba fuera del carro, parada, acomodando la parte de atrás. Él sube, arranca y me pone la llanta en el pie”, reveló.

“Estuvo ahí como dos minutos peleándome que era broma, hasta que Michelle ve que el carro estaba encima de mi pie”, agregó.

“Por supuesto porque él me vio afuera, él no me vio sentada adentro (...) claro que fue apropósito, por supuesto”.