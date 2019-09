Chris Soifer, la hermana menor de Michelle Soifer, estará este sábado en El Valor de la Verdad de Beto Ortiz y confesará más de una verdad luego de ver las revelaciones de su excuñado Kevin Blow.

La ex chica reality también hablará sobre el romance que habría mantenido con el seleccionado peruano, Christian Cueva.

Chris Soifer confiesa que Christian Cueva no solo fue un amigo con derecho sino con beneficios. Además, la jovencita admitió que se ilusionó y que tuvo muchos sentimientos por él.

Las preguntas que responderá Chris Soifer en El Valor de la Verdad:

¿Agredió Kevin Blow a Michelle Soifer?

"Yo solo quedo mirando a mi hermana y le digo: "¿alguna vez él te ha levantado la mano?" y me queda mirando y me dice siempre. Yo quería ir detrás de él, me araña toda la cara".

¿Tuviste un affaire con Christian Cueva?

"Un amigo con derecho podría ser, con beneficios y con algo de sentimientos porque yo un poquito como que me ilusioné, (él) no sé".

¿Tuvo un affaire Michelle Soifer con Jefferson Farfán?

“Si algo ha pasado es porque a él le ha gustado ¿no?”.