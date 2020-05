En medio de la cuarentena, Pamela López y Christian Cueva celebraron una fiesta por el Día del Niño que se celebró en México, país en el que residen actualmente.

La esposa de Christian Cueva no dudó en compartir fotos y videos de la celebración que realizaron para sus hijos y algunos amigos: “Y así recibieron un hermoso DIA DEL NIÑO!!! Disfruten mis amores de esta linda etapa que muchos quisiéramos regresar. Los amamos hasta la casita de Dios”, escribió junto a las fotos.

Fotos: Instagram Pamela López

Sin embargo, una usuaria criticó a Pamela López por realizar celebraciones en medio de la desgracia de otros: “Usted debería tomar un poco más de conciencia para estar posteando cosas así, celebrando festividades con cosas en sus casa cuando hay muchas personas que hoy por hoy no tienen ningún tipo de alimento (...) cuántos niños hoy no tienen un alimento en sus casas, por eso mejor vale ser un poco más prudente con esas cosas”.

Fotos: Instagram Pamela López

Por su parte, Pamela López aseguró que no comete ningún exceso al realizar fiestas constantemente.

“La situación de pobreza se vive todo el tiempo no solo en esta pandemia, no estoy cometiendo excesos ni mucho menos atentando contra alguien las cosas q pongo en una mesa son cosa de mi alacena y cosas de mi uso, celebrar el día del niño para mi como madre es gratificante xq disfrutas su felicidad e inocencia que ellos poseen”.

Otra usuaria también la criticó por realizar celebraciones en fechas distintas a las peruanas. “Es el día del niño en México no en Perú... que rápido cambio de nacionalidad”.

Pero Pamela López no dudó en tildarla de ignorante: “Cuánta ignorancia... Si radico en México y mis hijos estudian aquí cual seria mi actuar? Decirles a las maestras q mis hijos no participan xq nuestra nacionalidad es peruana???? Repito cuanta ignorancia. Q no te afecte nuestra celebración”.

Pamela López

Fotos: captura Instagram Pamela López

Fotos: captura Instagram Pamela López

