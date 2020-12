El integrante de la selección peruana, Christian Cueva, sigue viviendo en Turquía. Y aunque esté atravesando un mal momento futbolístico, el volante aprovecha el tiempo libre para disfrutar de su familia.

Fue su pareja y madre de sus hijos, Pamela López grabó a su esposo bailando con su único hijo varón, el pequeño Luis Crissiano.

Christian Cueva y su heredero se mueven al ritmo de la cumbia “La Burrita”, pero en la versión de los grupos norteños del Perú. “Esto sí se disfruta”, escribió el jugador peruano.

El baile ha recibido muchos comentarios sobre lo tierno que se le ve a padre e hijo compartiendo ese momento familiar. Cabe indicar que no es la primera vez que se ve a Cueva disfrutando de sus hijos; en otra oportunidad se grabó bailando “Cambio mi corazón” de Grupo 5 con su hija.

Cueva cumplió 29 años

La esposa de Christian Cueva, Pamela López, le dedicó un mensaje al futbolista de la selección peruana por su cumpleaños número 29.

A través de Instagram, Pamela López recordó lo que le llamó la atención de Christian Cueva cuando lo conoció.

“Desde el día q te conocí me llamo mucho la atención tu forma de ser, un estilo particular con mucha personalidad, carisma y simpatía. En un principio pensé q era tu manera de llamar mi atención que buscabas ser el centro de todo pues debo confesar que me equivoque! Pues con el tiempo descubrí entre otras cosas que esa chispa inigualable ES TU ESENCIA, esa cualidad que te caracteriza y te hace ser TAN TU Y TAN YO”, recordó Pamela López.

