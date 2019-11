Christian Cueva llegó al Perú el último jueves y las cámaras del programa “Magaly TV La firme” lo abordaron para preguntarle sobre su situación con el club Santos.

Sin embargo, ‘Aladino’ no tomó con humor las preguntas de la prensa y exigió respeto: “¿No puedes respetar? ¡Por favor!”, dijo.

Magaly le responde

Tras las palabras de Christian Cueva, Magaly Medina le respondió con todo: “¿Cómo nos vas a pedir respeto? Uno respeta a aquello que se gana nuestro respeto (...) ¿Qué te vamos a respetar, pedazo de indisciplinado? No te vamos a respetar nada, nosotros respetamos a quien se merece respeto y el respeto es algo que se gana, no es algo que se da gratuitamente".

En ese sentido, la ‘urraca’ recordó que Christian Cueva siempre hace noticia por su vida personal y no por el fútbol. "¿Quién eres, qué divo eres? No estás en la selección, te acaban de sacar de tu equipo, te han dicho que te quedes hasta el próximo año a ver qué hacen contigo, después de tanta indisciplina porque has hecho noticia siempre por cuestiones que nada tienen que ver con el fútbol”, expresó.

La periodista también se burló del pedido de “auxilio” de Christian Cueva: “Dicen que está pidiendo auxilio, que está pidiendo por su vida. ¿Qué está pidiendo por su vida? Lo que pasa es que acaba de darse cuenta que está perdiendo chamba, está perdiendo trabajo, no le van a dar ningún trabajo. Entonces lo que está es queriendo despertar lástima en algunos dirigentes futbolísticos seguramente para que le den nueva oportunidad”, señaló.

“A muchos de estos jugadores todavía les sigue faltando una terapia psicológica porque no crecen, siguen siendo unos mocosos malcriados que creen que porque tienen una cierta posición, algo de dinero, ya pueden hacer lo que se les dé la gana”, aseguró la ‘urraca’.