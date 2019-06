Christian Cueva habría buscado a Rosángela Espinoza, según confesión de Antonio Tafur │VIDEO

El exconfidente de Rosángela Espinoza, Antonio Tafur, hizo varias revelaciones en el programa de Magaly TV La Firme sobre la participante de programas reality.

El más resaltante es lo que dijo sobre Christian Cueva, actual integrante de la Selección Peruana y quien se encuentra ahora en Brasil.

"Christian la comienza a buscar. Pero ellos habían hablado por Instagram. Christian buscó a Rosángela por Instagram (...) 'Oye', me dijo, 'he conocido a Cueva, es super chévere, es chatito, feito, pero el hue*** me quiere hacer'... o sea se la quería comer", se le escucha decir a Tafur, quien fue grabado por medio de una cámara oculta.

En otro momento del reportaje, dijo que si Rosángela Espinoza lo quisiera "podría armar su propio partido de fútbol" pues - según afirmó - la modelo mantendría muchas conversaciones con futbolistas a través de su cuenta de Instagram.

De otro lado, en el programa también se mostró un mensaje que compartió la esposa del jugador peruano, el cual sugiere una indirecta por los rumores en relación a Cueva y la 'chica selfie'. "Lo que no ve con tus ojos, no lo inventes con tu boca"; escribió, a la vez que compartió una imagen con su esposo y sus hijos.