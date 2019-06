​Christian Cueva interrumpe entrevista deportiva para hablar de Rosángela Espinoza

El delantero de la selección peruana, Christian Cueva, salió al frente tras los rumores de que él tuvo un romance con la chica selfie Rosángela Espinoza.

"Quiero dar un mensaje, es fuera de fútbol esto, me están jodiendo a mi familia en Perú y quiero aprovechar tus cámaras para acabar con eso, en el programa de la señora Magaly, una persona que me está vinculando con la señorita Rosángela por un video que yo hice hace mucho y que mi familia sabe", señaló.

"Quiero aprovechar las cámaras porque estoy cansado, uno está trabajando y está haciendo lo suyo. En algún momento mis hijos van a crecer, de repente ahora no saben las cosas y no me gustaría (que lo vean)", afirmó.