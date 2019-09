El jugador Christian Cueva se pronunció tras la difusión de un video donde se le observa peleando con una persona en los exteriores de un local en Brasil.

En declaraciones para el programa ‘A todo gol’, de RPP Noticias, Christian Cueva aseguró que su reacción se debió a que un hincha del Santos lo agredió no solo verbalmente sino físicamente.

“Yo tuve una cena con un amigo para ver una propuesta de Goias y en el momento de irme para mi casa recibí agresiones verbales. Es normal que un hincha quiera más de un jugador, pero hubo una agresión física”, expresó ‘Aladino’.

Pese a que pidió disculpas por protagonizar un nuevo escándalo, Christian Cueva indicó que no permitirá agresiones físicas en su contra.

“Quiero pedir las disculpas del caso, yo no lo estoy faltando el respeto a un hincha del Santos, me defendí de la agresión de una persona x, que me lanzó una botella o espero que me revienten la cabeza… No voy a permitir una agresión física”, sostuvo el futbolista.

En ese sentido, Christian Cueva admitió que la intervención de una señora controló la situación: “Si la señora no me agarraba, no sé qué habría pasado. Quiero aclarar esto porque puede hacerse más grande”.

Cabe resaltar que el periodista brasileño Fabiano Farah difundió el video donde Christian Cueva aparece peleando con una persona en plena calle el viernes por la noche, por lo que el peruano ha sido criticado duramente por los hinchas del Santos.