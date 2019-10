Desde Argentina, donde la selección peruana está concentrando para los próximos amistosos contra Uruguay, Christian Cueva se contactó con el programa “Mujeres al mando” y negó haber sido infiel a su esposa, Pamela López, con Chris Soifer.

Según Christian Cueva, únicamente se encontró dos veces con Chris Soifer. La primera vez fue en la calle, donde se saludaron por amigos en común, y la segunda vez ocurrió porque la ex chica reality le habló a Instagram para preguntarle cómo era la vida en México, pues quería estudiar en ese país.

Durante el enlace telefónico, Christian Cueva admitió que se encontró con la hermana de Michelle, aunque aseguró que fue en la calle.

Esta excusa le pareció “rara” a Jazmín Pinedo, quien le dijo a Christian Cueva que pudo haber evitado el encuentro con la menor de las Soifer.

“Totalmente de acuerdo contigo Jazmín, el error fue mío y lo reconozco porque realmente no debí ni siquiera conocerla. Eso creo que yo sí erré, me equivoqué mucho en eso. Lo que tú dices es verdad, a nadie le va a parecer bien, menos a tu pareja”, admitió Christian Cueva.

En ese sentido, ‘Aladino’ pidió disculpas: “Pedir perdón por lo que yo no debí de hacer, no debí cometer”.

Asimismo, Christian Cueva negó haber contactado a Chris Soifer a través de Michelle Soifer, a quien asegura no conocer: “Lo niego porque no la conozco, no puedo hablar y decir algo porque realmente no conozco. La llegué a conocer a su hermana”.