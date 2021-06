La semana pasada, el programa “Magaly TV: La Firme” presentó un nuevo ampay protagonizado por Christian Cueva.

Según las imágenes, el volante de la Selección Peruana rompió con las medidas de bioseguridad por la pandemia de coronavirus (COVID-19) al juntarse con amigos y amigas en su casa en Miraflores.

Pese a que muchos criticaron el hecho y lo tildaron de irresponsabilidad, el popular Mago Plomo lo ha defendido, ganándose anticuerpos en redes sociales.

La figura de Movistar Deportes fue consultado en Instagram sobre el hecho de Cueva, por lo que Plomo señaló que él se encontraba en su día libre. “¿Crees que se estaría dando un mal ejemplo a los jóvenes futbolistas al pasar por alto lo de Cueva?”, le consultaron.

“No creo, en absoluto. ¿Llegó borracho a entrenar? NO. ¿Se escapó de la concentración? NO. ¿Rompió alguna norma?, NO. Simple”, señaló el también influencer.

La respuesta no se pasó por alto y diversos usuarios por Twitter lo criticaron, pues Plomo defendería un acto inaceptable.