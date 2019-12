Continúa la disputa por las camionetas. Esta vez el cantante de cumbia Christian Domínguez respondió a su ex Isabel Acevedo, quien hace poco volvió a referirse a la polémica desatada por los bienes que ambos compartían cuando eran pareja.

El cumbiambero fue enfático al señalar que no desea hablar ni sentarse a conversar con la popular ' Chabelita', tal como ella lo había insinuado en varios programas de televisión.

“No hay nada que decir, ni conversar, todo está a nivel de abogados. Que lo manejen los abogados. Yo no lo empecé, así lo empezaron. Si (Isabel Acevedo) hubiera querido hablar conmigo, no necesitaría una abogado. Me cita y hablamos personalmente”, dijo fastidiado el líder de Orquesta Internacional.

Hace pocos días, en “Mujeres al Mando”, Acevedo aseguró que el tema no es que no le quiera devolver la camioneta, sino todo lo contrario: según dijo, ella está totalmente dispuesta a transferir el vehículo a nombre de Christian, pero el cantante no quiere acceder a eso por el tema que tiene hace años con su divorcio.

¿Qué dijo ante esto el saliente de Pamela Franco?

“Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace (...) Todo eso es absurdo (de que no quiere recibir las camionetas)”, sostuvo el cantante.

“Alguien que quiere entregar algo lo entrega y no necesita decirlo (a la prensa). Si yo tengo algo que no es mío, yo lo entrego”, añadió.

[PUEDES VER] Christian Domínguez asegura que ya sale su divorcio con Tania Ríos: “Falta la firma del juez” | VIDEO