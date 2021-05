La separación de Ignacio Baladán y Paula Manzanal sigue dando de que hablar. Durante la última emisión del programa ‘América Hoy’, Christian Domínguez se animó a darle un consejo al uruguayo.

En el matinal de América TV estaban discutiendo sobre la relación del ‘chocolatero’ con la modelo cuando el cumbiambero utilizó unos minutos para pronunciarse sobre el tema.

“Cuando uno empieza a sentir ese sentimiento tienes que oficializar, si hay amor, tienes que hacerlo, sino sal de ahí”, manifestó.

“Dos meses y medio me parece un tiempo pertinente para saber si alguien te gusta o no. No puedes esconderte para siempre”, sentenció.

Cabe indicar que Paula Manzanal decidió enviarle una tremenda advertencia a Ignacio Baladán a través de sus redes sociales. Y que es la modelo amenazó al integrante de EEG de revelar los ‘comentarios’ que habría hecho sobre sus compañeros de reality, Patricio Parodi y Tomi Narbondo.

Y si yo dijera todo lo que tú dices de tus amiguitos, empezando por Tommi y terminando con el ‘Pato’ Parodi’, dijo Paula en un video en sus historias de Instagram.

Paula Manzanal amenaza a Ignacio Baladán

