Christian Domínguez arremetió contra Latina tras renunciar a la conducción de “Se pone bueno”, el programa que presentaba junto a Pamela Franco.

En declaraciones para “Válgame", el cumbiambero confirmó que la razón de su salida es que el canal no lo protegió tras el ampay con la cantante de “Alma Bella”.

“¿Cómo que no saben por qué (renunció)? Porque yo no trabajo a pilas, yo no voy a estar en un lugar donde no me protegen, donde no me cuidan”, dijo Christian Domínguez.

Pero eso no fue todo, ya que Christian Domínguez aseguró que se sentó en los programas “Válgame” y “Mujeres al mando” porque su productora se lo pidió.

“Di todo lo mejor de mí en todo aspecto, hasta me senté en lugares a conversar de mi vida privada, que yo nunca converso de mi vida privada, nunca lo he hablado, por un tema de delicadeza de mi productora, porque yo soy una productora independiente, lo hacía porque me lo pedían de favor y yo siempre di la mejor cara para el canal”, sostuvo el cumbiambero.

En ese sentido, la expareja de Isabel Acevedo señaló que la próxima vez que firme un contrato con un canal, se asegurará de que lo apoyen.

“Me enseña muchas cosas, a que cuando tenga que regresar a un lugar el tema contractual sea muy importante (...) este tema ya murió, ustedes lo quieren hacer más largo. No van a encontrar respuesta por ningún lado, por ninguna de las tres partes”, indicó.