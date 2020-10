Christian Domínguez se pronunció luego que un medio de prensa anunció que se convertirá en padre por tercera vez junto a su pareja, Pamela Franco.

En declaraciones para “En boca de todos”, el cantante aseguró que todavía no saben si están esperando un bebé.

“No he ido a ver todavía el examen, todavía no tengo tiempo. El otro lunes vamos a ir (...) Ya sabría si es verdad o no es verdad, porque no queremos entusiasmarnos todavía tú sabes de que puede ser que por ahí sea un tema hormonal y la tristeza es doblemente más fuerte”, explicó Christian Domínguez.

El líder de la “Gran Orquesta" también comentó que tanto él como su pareja no quieren ilusionarse con el embarazo: ”No le damos mucha cabeza todavía porque si no es complicado".

De otro lado, Christian Domínguez confirmó que, en caso Pamela Franco esté embarazada, lo anunciarán en “En boca de todos”.

